"Лучше бы на гитаре играли". Премьера обвинили в безалаберности

Членов правительства обвинили в безалаберном отношении к пандемии коронавируса в мире. Именно это стало причиной проникновения болезни в Кыргызстан. Об этом заявила Ирина Карамушкина на заседании ЖК.

Сегодня, 19 марта, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев выступает с отчетом по ситуации с коронавирусом перед депутатами Жогорку Кенеша. Торога Дастан Джумабеков предложил не задавать вопросов членам правительства, чтобы не отвлекать их от работы. Однако, не все депутаты согласились с этим предложением.

- По безалаберности правительства этот вирус проник в Кыргызстан. Конечно, мы готовы помогать правительству, но я не согласна с тем, чтобы просто заслушать отчет правительства. Депутаты уже должны вынести решение, кто виноват в сложившейся ситуации, - сказала Ирина Карамушкина.

Ее поддержала Евгения Строкова.

- За последнее время впервые согласна с Ириной Юрьевной. Сколько раз мы просили Алтынай Сейтбековну (вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова - VB.KG) приходить на комитеты. Происходящее - это следствие безалаберного отношения. У нас и по гепатиту уже давно идет эпидемия, но на это смотрят сквозь пальцы. У Алтынай Сейтбековны уже крылышки растут, так хорошо работает ее pr-кампания. Никакой ответственности у вас нет. Вы привыкли, что вас в последний момент защищают и депутаты должны вас поддержать. На вас, Мухаммедкалый Дуйшекеевич была такая надежда. Лучше бы вы на гитаре играли вместе со Алтынай Сейтбековной, - сказала Евгения Строкова.

Отметим, о музыкальных талантах премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, действительно ходят слухи и восторженные отзывы. В отличие от экс-президента Алмазбека Атамбаева он не записывает свое творчество и не несет его в массы, но с удовольствием поет и играет на гитаре для близких или во время праздников.

Надо сказать, что перед отчетом правительства с премьер-министром и председателями парламентских фракций встретился президент Сооронбай Жээнбеков. Он сказал, что сейчас не время ругать созданный правительством штаб по COVID-19.