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ГКНБ: К распространителям ложной информации о COVID-19 будут приняты меры

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- Оксана Гут
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ГКНБ Кыргызской Республики проводит соответствующую работу по выявлению лиц, занимающихся распространением панических слухов и фейковой информации на фоне возможных угроз заражения коронавирусом, а также недопущению эскалации общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета.

Разъяснительно-профилактические мероприятия проводятся совместно с правоохранительными органами и представителями местного самоуправления на местах.

На данный момент в республике обстановка характеризуется как стабильная.

Рынки и торговые точки функционируют в обычном режиме.

Республиканский штаб по коронавирусу работает в круглосуточном режиме по всей республике, куда могут обратиться для получения необходимой информации по телефону доверия 0(312) 88-16-84.

ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации и других материалов подобного характера, предусмотрена уголовная ответственность в рамках действующего законодательства КР.


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URL: https://www.vb.kg/386279
Теги:
ГКНБ, наказание, уголовная ответственность, Кыргызстан, коронавирус, ложное сообщение, карантин
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