ЧС в Сузаке: На подступах к трем селам устанавливают 19 блокпостов

Первый заместитель министра внутренних дел КР Суйун Омурзаков прибыл в Джалал-Абадскую область для осуществления контроля работы блокпостов, выставленных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Заместитель министра вместе с начальником УВД Джалал-Абадской области Кылычем Жолдошевым проверил места расположения и готовность блокпостов, где несут службу сотрудники органов внутренних дел.

На постах Суйун Омурзаков обратил внимание сотрудников милиции на необходимость особого соблюдения всех установленных правил, все это делается для недопущения распространения коронавирусной инфекции, быть предупредительными и вежливыми по отношению к гражданам.

В настоящее время в селе Благовещенск Сузакского района введен режим чрезвычайного положения. На подступах к селам Благовещенск, Орто-Азия и Бостон устанавливаются 19 постов. Дальнейшие меры будут приниматься исходя из складывающейся ситуации. Местным жителям запрещено проводить всякие семейные массовые мероприятия, запрещено собираться группами. Принимаются все необходимые меры в целях обеспечения безопасности граждан.

На встрече с местными государственными органами и сотрудниками милиции, находящимися при исполнении служебных обязанностей, первый заместитель министра внутренних дел сделал обращение в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

"На нашу долю, как и всему мировому сообществу, выпало испытание по борьбе с коронавирусом, решению проблем противостояния вирусному заболеванию, распространяющемуся по всему миру. Многих наших граждан беспокоит главный вопрос, какие меры будут предприниматься для недопущения распространения болезни. К сожалению, и в нашей стране зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

В этой связи, глава государства, правительство республики предпринимают все необходимые меры в целях обеспечения безопасности и защиты здоровья граждан. Медицинские специалисты работают днем и ночью, чтобы противостоять и лечить это заболевание", - отметил Омурзаков.

Он заявил, что органы внутренних дел вместе с органами местной власти несут полную ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасности. Необходимы слаженные действия государственных органов. Милиция усилит меры безопасности и будет проводить разъяснительные работы среди населения.

"Мы должны строго придерживаться четкого порядка, соблюдать все необходимые меры предосторожности, рекомендованные медицинскими работниками, в целях защиты здоровья, профилактики распространения вирусного заболевания. Каждый гражданин Кыргызстана, каждая семья должна соблюдать правила личной гигиены, чтобы защитить себя. Недопустимо распространение разного рода информационных провокаций в социальных сетях, что чревато негативными последствиями, за это предусмотрено уголовное наказание.

Призываю всех проявлять терпение и сдержанность, не поддаваться паническим настроениям. Прошу всех граждан отнестись с пониманием к проводимым органами внутренних дел мероприятиям в связи данной ситуацией, связанной с эпидемией коронавируса. Милиция предпринимает усиленные меры безопасности. Каждый должен проявлять ответственное отношение, мы не должны позволять нарушать законность и правопорядок. Самое главное для нас это здоровье и жизнь наших граждан" - подчеркнул Суйун Омурзаков.