После девятидневной голодовки осужденные в КР прекратили протестную акцию

Осужденные к пожизненному лишению свободы в Кыргызстане прекратили акцию голодовки. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН КР.

В ведомстве уверяют, что за все время отказа от пищи фактов обращения за медицинской помощью со стороны осужденных к ПЛС не было.

"Сотрудниками исправительных учреждений на постоянной основе проводились воспитательно-профилактические беседы и разъяснительные работы с осужденными к ПЛС на предмет прекращения акции голодовки. В результате, 18 марта 2020 года осужденные акцию голодовки прекратили", - отмечают в ГСИН.

На сегодняшний день обстановка в исправительных учреждениях стабильная.

Напомним, 9 марта 2020 года около 200 осужденных к пожизненному лишению свободы в знак протеста к судебной реформе обратились с письменными заявлениями об объявлении голодовки. Они, в частности, требовали исполнения их конституционных прав на амнистию. На 16 марта численность голодающих достигла 236. Всего в учреждениях ГСИН отбывают пожизненные сроки 347 лиц.