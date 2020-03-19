Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

После девятидневной голодовки осужденные в КР прекратили протестную акцию

125  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Осужденные к пожизненному лишению свободы в Кыргызстане прекратили акцию голодовки. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН КР.

В ведомстве уверяют, что за все время отказа от пищи фактов обращения за медицинской помощью со стороны осужденных к ПЛС не было.

"Сотрудниками исправительных учреждений на постоянной основе проводились воспитательно-профилактические беседы и разъяснительные работы с осужденными к ПЛС на предмет прекращения акции голодовки. В результате, 18 марта 2020 года осужденные акцию голодовки прекратили", - отмечают в ГСИН.

На сегодняшний день обстановка в исправительных учреждениях стабильная.

Напомним, 9 марта 2020 года около 200 осужденных к пожизненному лишению свободы в знак протеста к судебной реформе обратились с письменными заявлениями об объявлении голодовки. Они, в частности, требовали исполнения их конституционных прав на амнистию. На 16 марта численность голодающих достигла 236. Всего в учреждениях ГСИН отбывают пожизненные сроки 347 лиц.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386284
Теги:
голодовка, заключенные, Кыргызстан, ГСИН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  