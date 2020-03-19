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Кыргызстан в изоляции. Идут переговоры об открытии границы с Китаем

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- Екатерина Улитина
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Правительство Кыргызстана ведет переговоры об открытии границы с Китаем. Об этом сегодня, 19 марта, во время заседания в Жогорку Кенеше сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, ведутся переговоры с китайской стороной об открытии границы. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Китае существенно улучшилась. Однако, теперь зараженные коронавирусом есть в Кыргызстане.

Кроме того, глава правительства рассказал о пограничном режиме с Казахстаном.

- Казахская сторона оставляет открытыми для провоза грузов пункты пропуска в Таласской области и в Чуйской области "Ак-Тилек". Мы просим, чтобы открыли пункт "Чалдовар", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он добавил, что в первые дни этой недели грузы с обеих сторон границы не проходили, так как шли подготовительные мероприятия. Сейчас грузы пересекают границу как по автомобильным, так и по железнодорожным путям.

Напомним, Кыргызстан закрыл границу с Китаем зимой, когда там наблюдалась сильная вспышка коронавируса. Сейчас вирус обнаружен более чем в 150 странах мира, в том числе в Казахстане, России, Узбекистане и Кыргызстане. Многие страны приняли решение временно закрыть свои границы.


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URL: https://www.vb.kg/386285
Теги:
граница, Казахстан, Китай, правительство, Кыргызстан, коронавирус, Мухамметкалый Абулгазиев
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