Кыргызстан в изоляции. Идут переговоры об открытии границы с Китаем

Правительство Кыргызстана ведет переговоры об открытии границы с Китаем. Об этом сегодня, 19 марта, во время заседания в Жогорку Кенеше сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
По его словам, ведутся переговоры с китайской стороной об открытии границы. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Китае существенно улучшилась. Однако, теперь зараженные коронавирусом есть в Кыргызстане.
Кроме того, глава правительства рассказал о пограничном режиме с Казахстаном.
- Казахская сторона оставляет открытыми для провоза грузов пункты пропуска в Таласской области и в Чуйской области "Ак-Тилек". Мы просим, чтобы открыли пункт "Чалдовар", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
Он добавил, что в первые дни этой недели грузы с обеих сторон границы не проходили, так как шли подготовительные мероприятия. Сейчас грузы пересекают границу как по автомобильным, так и по железнодорожным путям.
Напомним, Кыргызстан закрыл границу с Китаем зимой, когда там наблюдалась сильная вспышка коронавируса. Сейчас вирус обнаружен более чем в 150 странах мира, в том числе в Казахстане, России, Узбекистане и Кыргызстане. Многие страны приняли решение временно закрыть свои границы.