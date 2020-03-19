Минфин КР открыл счет для борьбы с коронавирусной инфекцией

Во исполнение распоряжения правительства КР от 10 марта 2020 года №76-р, в целях зачисления денежных средств для мероприятий по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики, Центральным казначейством министерства финансов КР открыт счет для министерства здравоохранения КР.

Реквизиты счета в национальной валюте (в сомах):

Наименование счета Министерство здравоохранения КР – доходы, обращенные в пользу государства – коронавирус

Лицевой счет 4402011000101373

Для зачисления денежных средств использовать код элемента "14 511 100 – Доходы, обращенные в пользу государства".

Кроме того добровольные и грантовые средства в иностранной валюте необходимо перечислять на валютный счет по следующим реквизитам (в долларах США) для последующего зачисления на вышеуказанный счет Министерства здравоохранения Кыргызской Республики:

Correspondent Bank Federal Reserve Bank of New York, New York, USA

SWIFT: FRNYUS33

Beneficiary bank National Bank of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic

SWIFT: NBKIKG22

Correspondent account number: 0210-8671-5

Beneficiary Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic

Beneficiary account № 1013350100590106

Все средства, поступившие на указанные счета, будут использованы министерством здравоохранения КР на указанные мероприятия.