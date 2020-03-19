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Приостановка железнодорожного сообщения РФ с КР. Можно вернуть билеты

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- Евгений Денисенко
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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) известило о временном прекращении курсирования международных поездов в сообщении с Кыргызстаном и Таджикистаном.

По поводу Кыргызстана в официальном сообщении РЖД отмечается, что в соответствии с уведомлением ГП "НК "Кыргыз темир жолу" и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, включая прицепные и беспересадочные вагоны, курсирующие в их составах.

Речь идет о поезде № 17/18 Бишкек и курсирующем в нем беспересадочном вагоне АО "Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД) Оренбург – Санкт-Петербург с отправлением из Оренбурга, а также о поезде № 385/386 Бишкек – Новосибирск.

Сообщается, что неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

О возобновлении движения будет объявлено дополнительно, уточнили в ОАО РЖД.


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URL: https://www.vb.kg/386289
Теги:
железная дорога, Россия, Кыргызстан, поезд, коронавирус, карантин
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