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В муфтияте нашли способ защиты от коронавируса (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Верховный муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев в своем видеообращении по поводу коронавируса рассказал, как можно обезопасить себя от эпидемии. В первую очередь глава ДУМК призвал кыргызстанцев придерживаться всех рекомендаций врачей и правительства, и не поддаваться панике.

Кроме этого, муфтий рассказал про сон, который приснился одному из аалымов (богослов, - прим. ред.).

- В этом сне наш пророк сказал ему, как можно спастись от этой болезни. Надо прочитать одну из сур 313 раз и тогда никакая болезнь тебя не возьмет. Это, конечно, сон, но может и помочь кому-то, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/386294
Теги:
муфтият, ДУМК, Кыргызстан, коронавирус
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