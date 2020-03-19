В муфтияте нашли способ защиты от коронавируса (видео)

Верховный муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев в своем видеообращении по поводу коронавируса рассказал, как можно обезопасить себя от эпидемии. В первую очередь глава ДУМК призвал кыргызстанцев придерживаться всех рекомендаций врачей и правительства, и не поддаваться панике.

Кроме этого, муфтий рассказал про сон, который приснился одному из аалымов (богослов, - прим. ред.).

- В этом сне наш пророк сказал ему, как можно спастись от этой болезни. Надо прочитать одну из сур 313 раз и тогда никакая болезнь тебя не возьмет. Это, конечно, сон, но может и помочь кому-то, - сказал он.