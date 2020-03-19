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На российско-казахской границе третьи сутки в машинах ночуют кыргызстанцы

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- Оксана Гут
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Сто пятьдесят граждан Кыргызстана остались на границе Российской Федерации и Казахстана на автомобильно- пропускном пункте "Сагарчин". Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Замандаш" со ссылкой на представителя кыргызской диаспоры Урмата Жамгырчиева.

Отмечается, что граждане Кыргызстана возвращались на родину. В связи с распространяющейся коронавирусной инфекцией и закрытием границ, женщины и дети третьи сутки ночуют в машинах.

"Возможности вернуться назад в места временного пребывания в Москву у них нет, так как закончились денежные средства и, кроме того, вышли все сроки позволяющие законом пребывать на территории Российской Федерации. Совместно с Почетным консулом Оренбурга была оказана помощь на локальном уровне, но на глобальном уровне вопрос не решается, - говорится в сообщении и подчеркивается, - Необходимо в срочном порядке компетентным органам на уровне правительства и министерств заняться решением этого вопроса".


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URL: https://www.vb.kg/386295
Теги:
граница, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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