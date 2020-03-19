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Сом вновь лихорадит. Обменные пункты и банки прекращают продажу долларов

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- Екатерина Улитина
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Курс сома вновь лихорадит. Некоторые банки еще вчера ввели ограничение на продажу долларов - не более $1000 в одни руки. Сейчас продажа долларов и евро в некоторых банках приостановлена.

При этом курс сома держится на отметке 73 сома за доллар.

Однако, в обменных пунктах на Моссовете продажу американской валюты остановили еще раньше. Операторы сообщали клиентам, что долларов нет. Те, кто соглашался произвести обмен, назначали цену 75-76 сомов за доллар. При этом на табло курс держался прежним - 73 сома. Часть обменных пунктов закрыты.

Отметим, сегодня утром вновь упал курс рубля до 0,8 сомов. По отношению к доллару российская валюта стоит около 80 рублей. Обвал рубля связан с падением цен на нефть до $25. События на мировых рынках провоцируют рост спроса на доллары в Кыргызстане, что приводит к ажиотажу из-за которого сом лихорадит. Похожая ситуация произошла на прошлой неделе, за несколько часов доллар вырос с 70 до 73 сомов. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на брифинге в правительстве сообщил, что по прогнозам доллар останется на отметке в 73 сома. Для стабилизации ситуации на валютном рынке Национальный банк провел несколько интервенций на общую сумму более $100 тысяч.


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URL: https://www.vb.kg/386299
Теги:
валюта, правительство, курс валют, доллар, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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