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Саралаев: Надеюсь у правительства есть подобие антикризисного плана

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня курс доллара в Кыргызстане резко поднялся. В кассах некоторых банков доллары меняли по 84-85 сомов, евро по 93-95 сомов. При этом некоторые банки еще вчера ввели ограничение на продажу долларов - не более $1000 в одни руки.

Конечно такой резкий скачок доллара для кыргызстанцев не новинка, тем не менее, есть мнение, что на это раз последствия могут быть более тяжелыми, чем это бывало в прошлом. Своими предположениями об этом с редакцией VB.KG поделился гендиректор ООО "Совместное предприятие Торговый дом Азия" в Москве Тимур Саралаев.

По его словам, если цена доллара за короткое время возрастет еще больше, то тогда грядет массовое подорожание товаров первой необходимости, что очень ударит по карманам простых кыргызстанцев.

- Внутренние резервы рано или поздно все равно иссякнут, так или иначе все придется закупать, что является непрерывным процессом, естественно, за доллары США. Грядет массовое подорожание товаров народного потребления, и без того тонкий семейный бюджет рядового кыргызстанца почти обнулится, ведь средняя его зарплата составляет около 200 долларов в месяц, причем получает он же в сомах. Как будут жить пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, студенты, бюджетники?! Репрессивные методы регулирования бешенной спекуляции не помогут, рынок все равно будет диктовать свои правила, у него нет чувства жалости. Вместо этого у рынка есть понимание повышенного спроса и возможно даже дефицита. Теперь сам вопрос. При всем моем глубоком уважении и земляческом почтении, хочу выразить надежду, что у правительства все-таки есть подобие антикризисного плана. Очень на это надеюсь, - сказал Саралаев.


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URL: https://www.vb.kg/386305
Теги:
правительство, доллар, Кыргызстан
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