В Кыргызстане уже шестеро зараженных коронавирусом COVID-19

В Кыргызстане выявлено еще три случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения КР Космосбека Чолпонбаева на брифинге в правительстве.

Так, на утро 20 марта общее количество заболевших составило 6 человек.

Новые очаги заражения выявлены в Ноокатском районе, Ошской области. По данным Чолпонбаева, эти люди также вернулись с малого хаджа.

Пациенты изолированы, они находятся в боксированных палатах, получают лечение. Ведется работа с теми, кто имел с ними контакт.

"Паниковать не надо. Просто те люди, которые имели контакт с зараженными, должны сидеть дома, позвонить медикам и они сами приедут на дом. Нужно организовать самоизоляцию, не проводить никаких тоев, массовых собраний", - призвал министр.