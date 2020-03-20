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Падение курса сома. Что произошло с нацвалютой за ночь?

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- Екатерина Улитина
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После вчерашнего обвала национальной валюты сразу на 12 сомов, сегодня утром сом немного укрепился по отношению к доллару. Так сегодня утром, 20 марта, обменные пункты меняют валюту по цене от 80 до 85 сомов.

Евро стоит от 90 до 95 сомов.

Резкий рост доллара вернул привычный курс рубля, который также в последние дни сильно обесценился. Накануне российская валюта стоила 80 тыйын, сегодня - около 1 сома.

Официальный курс Национального банка не изменился со вчерашнего дня и составляет 72,9 сомов за доллар, евро стоит 79,9 сомов.

Через несколько минут ситуацию на валютном рынке Кыргызстана прояснит глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов. Он проведет брифинг, где расскажет о текущей ситуации.

Напомним, накануне доллар подорожал с 73 до 85 сомов, евро до 95 сомов. Вечером Национальный банк провел очередную интервенцию, чтобы сгладить валютные колебания и продал 3,7 млн долларов США.


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URL: https://www.vb.kg/386307
Теги:
нападение, курс валют, доллар, Кыргызстан, НБКР, Толкунбек Абдыгулов
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