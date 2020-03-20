Почему в КР дорожает молоко? Причины и следствия

В этом месяце подскочили цены на молочную продукцию популярной бишкекской компании. Стоимость молока, кефира в среднем повысилась на три сома. Для состоятельных покупателей это даже не заметно, а для малоимущих людей, пенсионеров - заметно, и даже очень. И этот случай не единственный. Так, в июле прошлого года цена на молочку была увеличена на сом - полтора.

К сожалению, поговорить с руководителями предприятия не удалось. Ни у кого из них не нашлось нескольких минут для разговора с корреспондентом. Пришлось проводить собственное расследование. Первое, что удалось выяснить, сырья стало остро не хватать. Комбинат увеличил поставки своей продукции за рубеж, местному рынку остается не так уж много. Поэтому предприятие для стимулирования труда животноводов увеличило закупочные цены на молоко. Сейчас, как сообщили фермеры Чуйской области, покупают у них необходимое сырье по 25 сомов за литр.

Подорожала также электроэнергия, выросли и другие расходы. Одним словом, цена на молочку выросла по так называемым объективным причинам. Но действительно ли по объективным? Как сообщили по телефону друзья из России и Казахстана, у них стоимость молочки остается на прежнем уровне. Даже несмотря на проблемы с коронавирусом. Значит, все дело во внутренних проблемах нашей животноводческой отрасли.

Да, они есть, и весьма внушительные. Надои молока в республике по–прежнему остаются самыми низкими в республике: всего 2 тысячи литров в год. Это самый низкий показатель из всех стран СНГ. А ведь одна доходяга–буренка поедает столько же кормов, сколько и корова–рекордсменка. Наши животные, похоже, и забыли, что существуют комбикорма, которые способствуют увеличению надоев. А племенное дело у нас только разворачивается.

Похоже, в стране поговорили и забыли о создании агрохолдингов - предприятий, в которых животноводы, переработчики работают на один результат. Молокозаводы помогают крестьянам с приобретением коров, кормов и по заранее обговоренным, взаимно приемлемым ценам покупают потом у них сырье.

Сейчас начался разговор о создании кластеров, предприятий примерно с такими же функциями. Но пока они создаются медленно, с трудом.

Далеко не всем животноводам достаются льготные кредиты, а без них они не могут приобретать породистый скот.

Поэтому нынешнее повышение цен на молочную продукцию в республике - далеко не последнее. Выживать хотят все - и фермеры, и переработчики. А когда государство им не помогает, то они залезают в карманы потребителей. Логика здесь проста и понятна.