Объявлен режим ЧС в Ноокатском районе: Въезд и выезд для граждан ограничен

По приказу главы Ноокатской районной администрации - начальника гражданской защиты района Давранбека Маматалиева в Ноокатском районе Ошской области вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Республиканский штаб по COVID-19.

Согласно приказу на период действия чрезвычайной ситуации вводятся следующие меры и временные ограничения:

1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) приостановить деятельность объектов с массовым скоплением людей;

3) установить ограничения на въезд на территорию Ноокатского района, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением членов районного штаба.

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