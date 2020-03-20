Объявлен режим ЧС в Ноокатском районе: Въезд и выезд для граждан ограничен

По приказу главы Ноокатской районной администрации - начальника гражданской защиты района Давранбека Маматалиева в Ноокатском районе Ошской области вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Республиканский штаб по COVID-19.
Согласно приказу на период действия чрезвычайной ситуации вводятся следующие меры и временные ограничения:
1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
2) приостановить деятельность объектов с массовым скоплением людей;
3) установить ограничения на въезд на территорию Ноокатского района, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением членов районного штаба.
Фото на главной иллюстративное