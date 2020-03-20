Кыргызстанцам рекомендовано не возвращаться на родину из России на авто

В связи со скоплением кыргызских граждан на российско-казахстанской государственной границе, ожидающих транзита через территорию Республики Казахстан, посольство КР в РФ информирует:

Автомобильное сообщение в пунктах пропуска на российско-казахстанской государственной границе было приостановлено с 16 марта 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции.

17 марта Почётный консул КР в Оренбурге провел разъяснительную работу с гражданами КР, скопившимися у КПП "Сагарчин", с рекомендацией возвратиться в места временного проживания в РФ, оставаться до снятия ограничительных мер или возвратиться в КР авиасообщением, пока последние осуществляются.

Была достигнута договоренность с желозно-дорожным составом, следовавшим в Бишкек, о взятии на поезд граждан КР за половину стоимости билета. Порядка 30 граждан согласились и сели на указанный поезд, часть вернулась в города России с действующим авиасообщением в КР.

Совместными усилиями посольства и Почетного консула в Оренбурге с кыргызской диаспорой организовывается питание и дежурство с находящимися там гражданами. На месте находятся консул посольства КР в РФ и Почетный консул КР в Оренбурге. По состоянию на 19 марта у КПП "Сагарчин" находятся 157 граждан КР.

В связи с закрытием российско-казахстанских автомобильных пунктов пропуска, посольство рекомендует гражданам Кыргызской Республики, находящихся в Российской Федерации воздержаться от выездов в сторону российско-казахстанской границы с намерением вернуться в Кыргызскую Республику на автотранспортных средствах через Республику Казахстан.