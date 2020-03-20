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МДС предложил правительству КР антикризисные экономические меры

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- Оксана Гут
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Международный деловой совет (МДС) разработал перечень предложений для включения в План первоочередных мероприятий правительства Кыргызской Республики по минимизации негативных последствий, рисков и угроз экономической безопасности в связи с распространением коронавируса.

Эти рекомендации МДС направил в Республиканский штаб по реализации экономических мер, направленных на минимизацию последствий от внешних шоков и стимулирование экономического развития, возглавляемый вице-премьер-министром КР Эркином Асрандиевым.

Рекомендации представители бизнеса и отраслевых бизнес-ассоциаций включают следующие меры:

- Рассмотреть возможность переноса срока введения обязательного перехода на электронные счета-фактуры (ЭСФ) в отношении всех налогоплательщиков НДС до улучшения эпидемиологической ситуации и устранения существующих недоработок системы ЭСФ.

- Перенести конечный срок представления Единой налоговой декларации для индивидуальных предпринимателей.

- Перенести срок внедрения обязательной маркировки товаров идентификационными знаками при их производстве или ввозе на территорию КР.

- Приостановить налоговые проверки субъектов предпринимательства за исключением проверок, необходимых для охраны жизни и здоровья населения.

- Продлить срок для акционерных обществ КР в части обязательства в проведении общего собрания акционеров до 1 июля 2020 года.

- Перенести конечные сроки по уплате налогов, уплачиваемых ежеквартально.

- Временно отменить начисление пени за просрочку оплаты налоговых обязательств, неналоговых, таможенных платежей, взносов по государственному социальному страхованию и штрафов за несвоевременную подачу налоговых и иных отчетов.

- Продлить визы для иностранных работников предприятий и отменить санкции за несоблюдение визового законодательства страны до стабилизации эпидемиологической ситуации.

- Предоставить право отсрочки по уплате налогов и обязательных платежей для субъектов предпринимательства сферы туризма, авиаперевозок, гостиничного и ресторанного дела, торговых центров и в иных сферах, где наблюдается значительный спад активности. В частности, рекомендуется:

ввести отсрочку выплат налога на имущество до 4-го квартала 2020 года;

ввести освобождение от НДС на 3 месяца с марта 2020 года;

ввести освобождение от налога с оборота на 3 месяца с марта 2020 года;

ввести отсрочку выплат по кредитным процентам сроком на 6 месяцев с марта 2020 года;

ввести отсрочку выплат налогов на контрактной основе на 3 месяца с марта 2020 года;

рассмотреть варианты выделения льготного финансирования на возобновление коммерческой деятельности по итогам стабилизации ситуации;

ввести отсрочку выплат аренды государственных земельных участков и помещений;

- рекомендовать частным владельцами земельных участков и помещений предусмотреть льготы при выплате арендной платы предпринимателями, пострадавшими в результате возникших обстоятельств непреодолимой силы.

- В рамках мер по введению повышенного режима готовности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции не применять меры, предусматривающие полную остановку деятельности логистических компаний, осуществляющих перевозку товаров.

- В случае необходимости полной приостановки деятельности отдельных предприятий по решению правительства КР освободить такие предприятия от налоговых и других обязательных платежей в бюджет на срок приостановления деятельности.

- Рассмотреть возможность выдачи разрешения на въезд отдельных иностранных граждан, необходимых для производственной деятельности предприятий (к примеру, управляющего звена) при условии, если въезд таких лиц не представляет опасности для населения и эпидемиологической ситуации в КР.

- В целях защиты отечественных производителей товаров народного потребления – предписать организованным торговым сетям КР исключить штрафные санкции в отношении поставщиков, производящих товары на территории КР, "оплату за вход" (размещение на полках), уменьшить ретро-бонусы до 5-7%, а также согласовывать рекламные расходы с поставщиками.

- Обеспечить возможность дистанционной выдачи лицензионно-разрешительных документов и предоставления государственных услуг предпринимателям.

- Упростить процедуры признания ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции в качестве форс-мажора (обстоятельства непреодолимой силы) по некоторым видам сделок, к примеру, по государственным контрактам и закупкам.

- Предоставить бизнес-сообществу и широкой общественности информацию о возможных материальных и иных потребностях правительства Кыргызской Республики (включая республиканские штабы) для возможной мобилизации ресурсов бизнес-сообщества и направления помощи правительству КР.


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URL: https://www.vb.kg/386316
Теги:
бизнес, налоги, правительство, Кыргызстан, коронавирус, карантин, МДС
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