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Кулов о словах Сулайманова про тяжелые времена: На одном уровне с фейками

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- Екатерина Улитина
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Глава фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов должен забрать свои слова о росте преступности и возможных массовых грабежах. Об этом в интервью VB.KG сказал бывший премьер-министр Феликс Кулов.

- Политик такого уровня как Сулайманов не должен разбрасываться подобными заявлениями, тем более сейчас, когда все люди и без этого в стрессе. Население верит, что он как лидер фракции, как человек, который регулярно встречается с первыми лицами страны, знает какую-то информацию и говорит не просто так. Это усиливает атмосферу страха и напряженности. По сути, он сегодня встал на один уровень с интернетными фейками, которые сочиняют слухи. Я думаю, что Сулайманов должен вернуть свои слова. В политике обычно пишут, что "его речь неправильно поняли". Правительство тоже обязано отреагировать и заявить, что сценарий о котором говорит Сулайманов невозможен, - считает Феликс Кулов.

Он уверен, что люди не пойдут целенаправленно толпой грабить магазины и банки. Более того, есть закон и он позволяет правоохранительным органом действовать жестко.

- В подобных случаях в силу вступает режим ЧС, он позволяет к нарушителям применять оружие на поражение. Если Алтынбек Сулайманов имеет в виду, что может повториться мародерство как в 2005 и 2010 годах, то этого не будет. Там была другая ситуация. Тогда люди вышли против власти, но были группы людей, которые решили воспользоваться моментом, когда милиция и власть разбежались, - продолжил Феликс Кулов.

Он допускает, что депутаты могут обсудить вопросы безопасности с членами правительства, но делать это нужно за закрытыми дверями, либо озвучивать серьезные доводы.

- Если у озвученных опасений есть основания, нужно подготовить отчет и рассказать об известных ему фактах. Вероятно Сулайманов хотел сказать что-то важное, но вышло очень нехорошо. Это мягко говоря, - заключил Феликс Кулов.

Напомним, сегодня, 20 марта, на заседании коалиции большинства лидер фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов заявил, что "грядут тяжелые времена, преступность будет расти, магазины грабить начнут".


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URL: https://www.vb.kg/386323
Теги:
Алтынбек Сулайманов, Феликс Кулов, грабеж, мародерство, массовые беспорядки, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, коронавирус
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