В ЕАЭС объединяются против экономического ущерба от коронавируса

Евразийская экономическая комиссия совместно со странами ЕАЭС занялась формированием пакет мер реагирования на ситуацию с коронавирусом. Эти меры, как сообщили в ЕЭК, направлены на сохранение макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на евразийском пространстве в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Выработке таких мер было посвящено состоявшееся в Москве заседание представителей ЕЭК и предпринимательских сообщества государств ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Председательствовавший на заседании член Коллегии (министр) ЕЭК по торговле Андрей Слепнев.

Он заявил, что сегодня, когда падает глобальный и внутренний спрос, необходимо переоценить свои стратегии и политику. Для чего ЕЭК планирует совместно с бизнесом разработать и принять необходимые меры для оперативного реагирования на складывающиеся экономические условия и выстраивания системной работы по стабилизации ситуации.

Первоочередными мерами, как подчеркнул министр, станет точечное регулирование в области таможенно-тарифной политики по отдельным товарным группам, мониторинг и отслеживание координации усилий, препятствующих дезинтеграции внутреннего рынка ЕАЭС. Речь также идет о мерах по стабилизации ситуации на финансовом рынке Союза, с тем, чтобы не допустить расхождений валютных курсов стран-партнеров при снижении складывающихся валютных рисков.

Вместе с тем, по словам Андрея Слепнева, на ряде рынков появляются новые возможности. Например, в связи с остановкой китайских производителей по некоторым товарным позициям.

"Рынки испытывают недостаток производства, и в этой связи имеет смысл идентифицировать данные ниши и посмотреть, какие возможности там открываются", - отметил министр.

Также, по его словам, сложившаяся на рынках ситуация создает дополнительные импульсы для цифровизации торговли. Причем - не только электронной торговли товарами, но и в целом цифровизации бизнес-процессов: транзита, межфирменного взаимодействия через Интернет.