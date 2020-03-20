Обстановка на границе КР: Где и кто может пересекать пункты пропуска

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики разъясняет обстановку по всему периметру государственной границы:

С Республикой Казахстан:

Временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств в пунктах пропуска через кыргызско-казахстанскую госграницу.

- при этом как граждане Кыргызстана из Казахстана, так и граждане Казахстана, находящиеся в Кыргызстане могут вернуться на родину только через пункты пропуска "Ак-Тилек-автодорожный", "Чон-Капка-автодорожный", "Каинды-железнодорожный".

- транзитный проезд граждан Кыргызстана из третьих стран через территорию Казахстана в страну назначения временно запрещен.

Грузы:

- пропуск грузов из Кыргызстана в Казахстан и из Казахстана в Кыргызстан, а также транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" и "Чон-Капка-автодорожный" без ограничений в оба направления.

Пропуск грузовых железнодорожных составов осуществляется через пункт пропуска "Каинды-железнодорожный".

Ежедневно через вышеуказанные пункты пропуска государственную границу пересекают около 500 единиц грузовых транспортных средств с сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания, товарами народного потребления.

С Республикой Узбекистан:

Временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств в пунктах пропуска через кыргызско-узбекскую госграницу.

- при этом граждане Кыргызстана, которые находятся на территории Узбекистана, могут выехать из Узбекистана, а граждане Узбекистана, находящиеся на территории Кыргызстана, могут въехать в Узбекистан.

Грузы:

- пропуск грузов из Кыргызстана в Узбекистан и из Узбекистана в Кыргызстан, а также транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска "Достук-автодорожный", "Кызыл-Кия-автодорожный" и "Кадамжай-автодорожный" без ограничений в оба направления.

Ежедневно через вышеуказанные пункты пропуска государственную границу пересекают около 400 единиц грузовых транспортных средств с сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания, товарами народного потребления.

С Республикой Таджикистан:

Временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств в пунктах пропуска через кыргызско-таджикскую госграницу.

- при этом граждане Кыргызстана, которые находятся на территории Таджикистана, могут выехать из Таджикистана, а граждане Таджикистана, находящиеся на территории Кыргызстана, могут въехать в Таджикистан.

Грузы:

- пропуск грузов из Кыргызстана в Таджикистан и из Таджикистана в Кыргызстан, а также транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска без ограничений в оба направления.

Ежедневно через пункты пропуска государственную границу пересекают более 50 единиц грузовых транспортных средств с сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания, товарами народного потребления.

С КНР:

- пункты пропуска на кыргызско-китайском участке госграницы временно закрыты и не осуществляют пропуск лиц, транспортных средств и грузов.

ВАЖНО!

В целях обеспечения защиты здоровья населения республики на территории Кыргызской Республики с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года отменяются все международные авиарейсы в/из г. Бишкек и г. Ош.

Исключение составляют грузовые перевозки, а также пассажирские авиарейсы:

- Москва-Бишкек – 1 раз в неделю;

- Москва-Ош – 1 раз в неделю;

- Новосибирск-Бишкек – 1 раз в неделю.

НАПОМИНАЕМ!

Граждане Кыргызстана обязаны пересекать государственную границу по общегражданским заграничным паспортам.

Обстановка по всему периметру государственной границы Кыргызской Республики стабильная.