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Курс сома растет. За сутки нацвалюта вернула 9 сомов своей стоимости

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- Екатерина Улитина
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Курс сома после вчерашнего падения, вернул часть своей стоимости. Так, сегодня в обменных пунктах доллар продается по 77-78 сомов.

Напомним, 19 марта, обменный курс нацвалюты упал сразу на 12 сомов и установился на отметке 85 сомов за доллар и 95 сомов за евро.

Вечером Национальный банк произвел очередную интервенцию, тем самым сгладив последствия от сильного колебания курса.

Сегодня глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов объяснил, что резкое падение нацвалюты связано с волатильностью на мировых рынках и в странах ЕАЭС.

Сегодняшнее повышение национальной валюты происходит на фоне роста цен на нефть до $30 за баррель. Последние дни она стремительно теряла в цене.


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URL: https://www.vb.kg/386333
Теги:
Толкунбек Абдыгулов, курс валют, Бишкек, Кыргызстан, НБКР
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