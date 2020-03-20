Курс сома растет. За сутки нацвалюта вернула 9 сомов своей стоимости

Курс сома после вчерашнего падения, вернул часть своей стоимости. Так, сегодня в обменных пунктах доллар продается по 77-78 сомов.

Напомним, 19 марта, обменный курс нацвалюты упал сразу на 12 сомов и установился на отметке 85 сомов за доллар и 95 сомов за евро.

Вечером Национальный банк произвел очередную интервенцию, тем самым сгладив последствия от сильного колебания курса.

Сегодня глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов объяснил, что резкое падение нацвалюты связано с волатильностью на мировых рынках и в странах ЕАЭС.

Сегодняшнее повышение национальной валюты происходит на фоне роста цен на нефть до $30 за баррель. Последние дни она стремительно теряла в цене.