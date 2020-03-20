Общественный дозор: В милицию просят сообщать о скоплениях людей в кафе

Республиканский штаб по COVID-19 организует общественный дозор.

"Если вы стали свидетелем скопления людей с участием (более 50 человек) в ресторанах, кафе и развлекательных центрах, просим отправлять фото/видео, название, адрес этих заведений на горячие линии МВД КР (0312) 66-36-18; WhatsApp номер (0701) 02-70-25", - призывают в штабе.

К нарушившим запрет на проведение любых массовых мероприятий с участием более 50 человек, будут приниматься жесткие меры.

Отмечается, сто все без исключения должны исполнять принятые решения правительства КР и Республиканского штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Согласно статье 280 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики лицо, умышленно или неосторожно нарушившее санитарно-эпидемиологические правила, причинившее по неосторожности массовое заболевание, отравление людей или иной тяжкий вред, наказывается штрафом VI категории или лишением свободы II категории с лишением права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Согласно статье 68 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики, размер штрафа VI категории для несовершеннолетних – от 1200 до 1400 расчетных показателей, для других физических лиц – от 2600 до 3000 расчетных показателей.