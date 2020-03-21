Минздрав: меры по ограничению передвижения граждан должны быть жестче

"Меры по ограничению передвижения граждан внутри страны должны быть жестче". Об этом сегодня, 21 марта на брифинге по вопросам коронавируса заявил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

- Сегодня принимаются ограничительные меры, чтобы не допустить распространения заболевания. Но этих мер может быть недостаточно. Они должны быть жестче, - сказал Толо Исаков.

Он добавил, что специалисты из Китая одобрили действия в Кыргызстане. У них главным правилом в борьбе с коронавирусом, было прекращение передвижение граждан внутри страны. Новый вирус обладает таким свойством, что остается там, где остановился человек.

Напомним, в Кыргызстане 12 заразившихся коронавирусом. Сегодня зарегистрировано 6 новых случаев.