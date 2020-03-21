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Минздрав: меры по ограничению передвижения граждан должны быть жестче

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- Екатерина Улитина
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"Меры по ограничению передвижения граждан внутри страны должны быть жестче". Об этом сегодня, 21 марта на брифинге по вопросам коронавируса заявил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

- Сегодня принимаются ограничительные меры, чтобы не допустить распространения заболевания. Но этих мер может быть недостаточно. Они должны быть жестче, - сказал Толо Исаков.

Он добавил, что специалисты из Китая одобрили действия в Кыргызстане. У них главным правилом в борьбе с коронавирусом, было прекращение передвижение граждан внутри страны. Новый вирус обладает таким свойством, что остается там, где остановился человек.

Напомним, в Кыргызстане 12 заразившихся коронавирусом. Сегодня зарегистрировано 6 новых случаев.


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URL: https://www.vb.kg/386340
Теги:
Джалал-Абадская область, Китай, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, Минздрав, Толо Исаков
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