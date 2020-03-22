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Министр от Кыргызстана вошел в спецсовет ЕЭК против коронавируса

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- Евгений Денисенко
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Совместное противодействие негативным экономическим последствиям в ЕАЭС от распространения коронавируса, – такова цель специального координационного совета, созданного Евразийской экономической комиссией. В совет вошли шесть министров ЕЭК, в том числе министр по таможенному сотрудничеству Нурлан Акматов (Кыргызстан).

Полное название этой команды, образованной по приказу председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, - временный координационный совет по мониторингу ситуации, связанной с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, и выработке мер оперативного реагирования.

Поставленные перед ним задачи - содействие правительствам государств Евразийского экономического союза в борьбе с коронавирусной инфекцией, выработка согласованных мер и рекомендаций по обеспечению защиты здоровья населения, нераспространения коронавируса на территориях Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, с учетом необходимости сохранения макроэкономической стабильности, поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия, взаимной торговли товарами, свободы передвижения рабочей силы на пространстве Союза.

Совету также поручено осуществлять мониторинг реализации в странах-партнерах необходимых мер, обеспечить размещение сведений о них на официальном сайте ЕАЭС, определить механизмы взаимного обмена информацией, содействовать реализации решений Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств Союза.

По результатам мониторинга и обмена информацией координационный совет будет разрабатывать предложения и рекомендации, представлять их председателю Коллегии ЕЭК и при необходимости – для рассмотрения на заседаниях Коллегии и Совета Комиссии.

В состав временного координационного совета также вошли министры по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегам Варданян, по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков, по техническому регулированию Виктор Назаренко, по торговле Андрей Слепнев.


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URL: https://www.vb.kg/386345
Теги:
Россия, ЕЭК, сотрудничество, Кыргызстан, коронавирус
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