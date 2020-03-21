Вспышка коронавируса. В Караколе прекращает работать общественный транспорт

Каракольсий штаб по коронавирусу 21 марта ввел ряд временных ограничительных мер. Так, работу прекращает общественный транспорт, кафе и столовые с числом посадочных мест более 20 будут закрыты.

Список временных мер:

1. Остановить движение общественного транспорта в городе и между районами;

2. Закрыть рынок "Макиш" и торговые павильоны, провести массовую дезинфекцию указанных мест;

3. Установить гарфик работы кафе, столовых с вместимостью до 20 человек до 19:00ч., при вместительности от 20 и более – закрыть.

Накануне правительство временно приостановило работу всех пансионатов и домов отдыха в Иссык-Кульской области.