В РФ некоторые кыргызстанцы рискуют лишиться бизнеса

Из-за экономических последствий коронавируса в России под угрозой закрытия оказался бизнес порядка трех миллионов предпринимателей. Такой прогноз дала Торгово-промышленная палата РФ.

Об этом заявила на онлайн-конференции в Москве вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. "Мы оцениваем сейчас, к сожалению, очень высокую цифру - около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса", - подчеркнула Дыбова.

Согласно опросу, проведенному палатой в регионах, каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при снижении спроса сможет продержаться еще один квартал. Половина их владельцев понимают, что вновь открыть свой бизнес в ближайшее время уже не смогут. Многие могут обанкротиться просто из-за формальных причин, а по закону после банкротства нельзя начать новое дело в течение трех лет.

При этом, по словам Елены Дыбовой, потерять работу рискуют более 8,6 миллиона человек.

В Общероссийском Кыргызском конгрессе не исключают возможности возникновения проблем и у некоторых выходцев из КР, имеющих в России свой бизнес. Кыргызстанцы занимаются здесь различными видами предпринимательства – в торговой, строительной, сервисной, ресторанной и других сферах. Но в немалой степени – именно в области малого и среднего бизнеса, наиболее подверженных сейчас экономическим рискам из-за распространения коронавируса.

"Мы мониторим ситуацию. И при необходимости будем стараться оказывать посильную помощь тому, кто обратится к нам за ней, – консультационную, правовую", - сообщили в ОКК.