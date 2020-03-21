Около 3 тысяч кыргызстанцев в ближайшие дни вернутся на Родину

Агентством гражданской авиации проведена работа по возвращению граждан Кыргызстана, которые не могли вылететь из России, Дубаи, Дели.

Республиканским штабом было принято решение об организации графика чартерных рейсов в Бишкек и Ош, перелеты будут осуществляться авикомпаниями "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Fly Dubai" и др. Вылеты будут осуществляться из г. Москва.

Сегодня до конца вечера будет осуществлено порядка 12 рейсов, на 22 марта запланировано 8 рейсов и на 23 марта – 5 или 6 рейсов.

"Указанными рейсами мы вывезем из других стран порядка 3000 граждан КР, если еще кто-то останется, мы организуем дополнительные рейсы", - заявил директор АГА при МТД КР Курманбек Акышев.

Напомним, ранее было введено временное ограничение на международные регулярные авиарейсы в/из Кыргызстана.

Исключением для ограничения являются грузовые перевозки воздушным транспортом, чартерные рейсы по решению Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории Кыргызской Республики, а также следующие пассажирские авиарейсы:

- Москва-Бишкек-Москва ("Аэрофлот") – 1 раз в неделю;

- Ош-Москва-Ош ("Авиа Траффик Компани") – 1 раз в неделю;

- Новосибирск-Бишкек-Новосибирск ("Авиакомпания Сибирь") – 1 раз в неделю.