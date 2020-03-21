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Около 3 тысяч кыргызстанцев в ближайшие дни вернутся на Родину

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- Екатерина Улитина
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Агентством гражданской авиации проведена работа по возвращению граждан Кыргызстана, которые не могли вылететь из России, Дубаи, Дели.

Республиканским штабом было принято решение об организации графика чартерных рейсов в Бишкек и Ош, перелеты будут осуществляться авикомпаниями "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Fly Dubai" и др. Вылеты будут осуществляться из г. Москва.

Сегодня до конца вечера будет осуществлено порядка 12 рейсов, на 22 марта запланировано 8 рейсов и на 23 марта – 5 или 6 рейсов.

"Указанными рейсами мы вывезем из других стран порядка 3000 граждан КР, если еще кто-то останется, мы организуем дополнительные рейсы", - заявил директор АГА при МТД КР Курманбек Акышев.

Напомним, ранее было введено временное ограничение на международные регулярные авиарейсы в/из Кыргызстана.

Исключением для ограничения являются грузовые перевозки воздушным транспортом, чартерные рейсы по решению Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории Кыргызской Республики, а также следующие пассажирские авиарейсы:

- Москва-Бишкек-Москва ("Аэрофлот") – 1 раз в неделю;

- Ош-Москва-Ош ("Авиа Траффик Компани") – 1 раз в неделю;

- Новосибирск-Бишкек-Новосибирск ("Авиакомпания Сибирь") – 1 раз в неделю.


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URL: https://www.vb.kg/386351
Теги:
авиация, Москва, Кыргызстан, самолеты, коронавирус, COVID-19
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