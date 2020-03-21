Совбез рекомендовал объявить режим ЧС на всей территории Кыргызстана

Совет безопасности рекомендовал правительству с 22 марта ввести режим чрезвычайной ситуации сроком на 1 месяц по всей территории Кыргызстана. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Сегодня, 21 марта под председательством президента Сооронбая Жээнбекова состоялось очередное заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочного представителя Правительства в Чуйской области, мэра г. Бишкек.

Рассмотрены дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики.

Руководитель Республиканского оперативного штаба Кубатбек Боронов в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции внес предложение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны.

В результате обсуждения данного вопроса с учетом предложений участников заседания Совета безопасности в узком составе принято решение, согласно которому премьер-министру Кыргызской Республики вносится предложение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории страны с 22 марта 2020 года, сроком на 1 месяц.

Правительству Кыргызской Республики совместно с Секретариатом Совета безопасности поручено разработать соответствующий план оперативных действий при объявлении чрезвычайной ситуации.

С учетом введения на территории страны режима чрезвычайной ситуации также принято решение о переносе даты голосования выборов в ряд местных кенешей, которые были намечены на 12 апреля 2020 года.

Напомним, на сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом.