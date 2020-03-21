Конвоиры пытались пронести в колонию 1,7 кг марихуаны и 10 литров спирта

Военнослужащие Департамента охраны и конвоирования ГСИН пытались пронести на территорию колонии в селе Молдовановка 10 литров спирта и около 1,7 килограммов марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы исполнения наказаний.

"В ночь с 20 на 21 марта примерное в 3.30 часов сотрудником оперативного отдела учреждения №27 ГСИН совместно с сотрудниками СБНОН МВД на прилегающей территории учреждения №1 ГСИН в селе Молдовановка Аламудунского района были задержаны два военнослужащих второго батальона Департамента охраны и конвоирования ГСИН. Их задержали при попытке проноса наркотиков (марихуана в сушеном виде) весом примерно 1 кг 700 граммов и 10 литров спирта в пластиковой посуде", - сообщает ГСИН.

Для проведения дальнейших следственных действий, материалы переданы в ОВД Аламудунского района Чуйской области.