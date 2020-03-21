Россия передала Кыргызстану тест-системы на COVID-19

Россия отправила тест-системы для проведения свыше 100 тысяч исследований на коронавирус 13 странам, в числе которых и Кыргызстан. Об этом сообщили в Федеральной службе РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспортебнадзор), которая и осуществила рассылку важнейшего препарата.

Среди его получателей - государства ЕАЭС, СНГ, Иран, Монголия, КНДР, на очереди - Египет, Сербия и Венесуэла. Как отметили в Роспотребнадзоре, благодаря ранее передававшимся российским средствам диагностики были выявлены первые случаи заражения COVID-19 в Армении, Беларуси, Кыргызстане и Узбекистане.

"Роспотребнадзор продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнерам для предотвращения распространения эпидемии коронавируса в мире", - заявили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре проинформировали, что Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины (ФМБА) России уже разработал сверхчувствительные тесты на коронавирус, дающие результат за полтора часа. На днях систему отправят на государственную регистрацию. Также готовится площадка, где будут производить тесты.