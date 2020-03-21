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Сотрудники бишкекской милиции посадили саженцы деревьев

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- Екатерина Улитина
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Бишкекские милиционеры сегодня, 21 марта, высадили деревья. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Сотрудники правопорядка отмечают, что в Кыргызстане третья суббота марта объявлена общенациональным днем посадки деревьев.

В связи с этим днем, 21 марта 2020 года руководство УВД Ленинского района посадили вокруг здания саженцы различных видов деревьев. Основная цель общенационального дня посадки деревьев - соблюдение чистоты и озеленение столицы. С этой целью сотрудники УВД Ленинского района принялись за работу, внесли свой вклад в озеленение и благоустройство города.

"Такие мероприятия несомненно важны, ведь деревья - это легкие города"- отмечают сотрудники столичной милиции.


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URL: https://www.vb.kg/386358
Теги:
ГУВД, озеленение, Бишкек, Кыргызстан
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