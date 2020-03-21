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В Бишкеке выявлено два зараженных коронавирусом. По КР вводится ЧС

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане выявлено еще два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Республиканский штаб по COVID-19.

Один человек был в обсервационном центре аэропорта "Манас" расположенного на бывшей базе "Ганси", и прибыл из Франции, второй человек из изолированных в гостинице "Ак-Кеме" в г. Бишкек, вернувшийся из малого хаджа.

Все случаи заражения COVID-19 - завозные.

Тем временем первый вице-премьер-министр Кубанбек Боронов заявил, что режим чрезвычайной ситуации будет введен в Кыргызстане с 22 марта 2020 года.

Дополнено 19.00

Республиканский штаб по COVID-19 сообщает:

Последние два заразившихся коронавирусом в Кыргызстане – мужчины 1996 и 1994 г.р.

24-летний гражданин КР, прибывший из Франции, находится в обсервационном центре аэропорта "Манас", расположенного на бывшей базе "Ганси". А второй, 26-летний гражданин КР, вернувшийся из малого хаджа, изолирован в гостинице "Ак-Кеме" в г. Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/386359
Теги:
чрезвычайные ситуации, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус
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