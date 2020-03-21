Матраимовы начали поставлять в регионы продукты питания и медицинские маски

Фонд Матраимовых в связи с ситуацией с коонавирусом решил оказать помощь всем регионам Кыргызстана. В частности, продуктами питания, медицинскими масками и медоборудованием. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Искендер Матраимов.

По его словам, в первую очередь помощь получат районы, закрытые на карантин.

"Фонд имени Исмаила Матраимова совместно с моим младшим братом Райымбеком Матраимовым оказывают помощь районам, закрытым на карантин из-за коронавируса и также всем другим регионам Кыргызстана.

Фонд окажет гуманитарную помощь в первую очередь в районы с чрезвычайной ситуацией, далее помощь будет оказана во все другие регионы страны.

По информации Фонда, в районы, закрытые в связи с выявленными в них инфицированными гражданами, началась доставка 500 тонн муки, 50 тонн растительного масла, 200 тысяч медицинских масок;

Ожидается в течении пяти дней, поставка 20 тысяч экспресс-тестов, выявляющие коронавирус в течении 15 минут;

Кроме этого, фонд сообщает о готовности закупить медицинские маски у отечественных производителей на 5 миллионов сомов для дальнейшего безвозмездного распространения;

Ведутся переговоры по поставке 10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из-за рубежа. Как только прояснятся вопросы по доставке, дополнительно сообщим.

Фонд в первую очередь нацелен оказать помощь на местах локализации коронавируса. После чего, волонтеры фонда будут распространять гуманитарную помощь в другие регионы Кыргызстана. Аппараты искусственной вентиляции легких и экспресс-тесты будут переданы Министерству здравоохранения КР.

Я искренне верю, что вместе сплотившись и соблюдая профилактические нормы, мы преодолеем нелегкое для нашего народа испытание.

Информация для производителей масок: Фонд готов скупать только от местных производителей, и далее волонтеры будут равномерно раздавать бесплатно во все регионы.

Просим производителей звонить представителям фонда по номеру: 0703909600", - написал депутат.