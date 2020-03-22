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Таксист задержан за слух о сбежавших из больницы зараженных с коронавирусом

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники ГКНБ задержали таксиста, который распространял заведомо недостоверные слухи.

Им оказался Шаимкулов Кубанычбек Каирбекович, 1982 года рождения. Он из хулиганских побуждений распространил через соцсеть информацию о о том, что якобы в Джалал-Абадской областной клинической больнице массово сбежали зараженные коронавирусом пациенты и от этого массово увольняются врачи.

В настоящее время Шаимкулов Кубанычбек раскаялся в содеянном и просит прощения у народа.

Его действиям будет дана юридическая оценка.

ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.


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URL: https://www.vb.kg/386361
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, коронавирус
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