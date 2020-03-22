Таксист задержан за слух о сбежавших из больницы зараженных с коронавирусом

Сотрудники ГКНБ задержали таксиста, который распространял заведомо недостоверные слухи.

Им оказался Шаимкулов Кубанычбек Каирбекович, 1982 года рождения. Он из хулиганских побуждений распространил через соцсеть информацию о о том, что якобы в Джалал-Абадской областной клинической больнице массово сбежали зараженные коронавирусом пациенты и от этого массово увольняются врачи.

В настоящее время Шаимкулов Кубанычбек раскаялся в содеянном и просит прощения у народа.

Его действиям будет дана юридическая оценка.

ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.