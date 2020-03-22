Писатель о работе аэропорта в режиме ЧС: "Полная бессмысленность действий"

Известный писатель из Бишкека Владимир Михайлов-Лидский описал в социальных сетях свои впечатления от того, как в аэропорту "Манас" проходит пограничный досмотр и медицинское обследование прибывших в страну граждан.

"Ну, а в родных пенатах, как выяснилось, мороз (зачёркнуто) маразм крепчал. Полтора часа в очереди на паспортный контроль (при полном отсутствии других рейсов и абсолютно пустом аэропорте), долгий пристрастный допрос: где был, с кем спал и не обнимался ли случаем с представителями китайской цивилизации, после чего все пассажиры рейса должны были толпой пройти к "медикам" (три медика на триста человек)… для чего? внимание: для того, чтобы под их чутким руководством написать расписку о карантинной самоизоляции. Ни стульев, ни удобств, никакой логистики вообще, стоишь растопыренный и скрюченный, пишешь расписку.

Показуха и полная бессмысленность действий! В такой скученности, в таком почти интимном контакте, в этой, можно сказать, бездумной групповухе как раз и заразишься скорее, ежели, не дай бог, окажется среди пассажиров хотя бы один вирусоноситель. Но ведь и это ещё не всё!

После свидания с "медиками" пассажиров загнали в тесный отгороженный от большого зала закуток и предложили подождать лаборанта, который будет брать анализы на предмет вирусоносительства. Который откуда-то якобы едет и неизвестно где сейчас находится. А вы, типа, не знали, во сколько прибывает самолёт? Пассажиры, стало быть, ещё ждать должны. Мало ждали. Триста человек будут ждать одного лаборанта. А потом процедура взятия анализов у всех и у каждого. Ещё часа два, ага. Голодные, уставшие, прибывшие ночным рейсом люди. С детьми, с младенцами. Загнали в загончик, как баранов, - ждите, обменивайтесь вирусами и бактериями. В общем, после словесной перепалки пассажиров с устроителями шоу произошла маленькая революция, народ дружно обматерил функционеров и самовольно ломанул на выход. Аэропорт, почту, телеграф и телефон брать не стали, нафиг они нам сдались".

Напомним, с сегодняшнего дня в Кыргызстане введен режим ЧС из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в республике зарегистрированы 14 случаев заражения, все пациенты недавно посетили иностранные государства.