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ЧС по коронавирусу. Медикам не хватает защитных костюмов и респираторов

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- Екатерина Улитина
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Медикам, которые работают с людьми в условиях карантина по коронавирусу, не хватает средств индивидуальной защиты, а именно защитных костюмов, респираторов и очков. Крик о помощи врачей в социальных сетях разметила бывший консультант пресс-службы Минздрава Елена Баялинова.

"С такими темпами работы, мы вскоре будем иметь огромное количество зараженных из числа врачей... Я на карантине уже трое суток, как рабочая сила...у нас вообще не хватает СИЗ (средств индивидуальной защиты) и респираторов ffp2 и ffp3 ...Министерство здравоохранение КР не обеспечивает нас...помогите донести до ответственных лиц",- написала на своей странице Баялинова сообщение медика.

Ранее, депутат Аида Исмаилова на заседании ЖК говорила, что в больницах, где должны принимать пациентов с коронавирусом, очень мало защитных костюмов, масок и респираторов для врачей. Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев заверил ее, что на складах имеются все необходимые средства защиты в достаточном количестве.


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URL: https://www.vb.kg/386363
Теги:
чрезвычайные ситуации, Кыргызстан, медицина, Жогорку Кенеш, врачи, коронавирус
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