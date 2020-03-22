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Режим ЧС в Кыргызстане. Какие введены ограничения и что теперь запрещено?

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- Екатерина Улитина
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С сегодняшнего дня вступило в силу распоряжение правительства о введении режима чрезвычайной ситуации. Мера принята в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Кыргызстане.

Режим ЧС накладывает ряд ограничений на граждан: например дети и студенты не учатся, бизнесмены, которые работают в сфере общепита и услуг вынуждены закрыть свой бизнес. Правительство подготовило список того, что теперь делать запрещено или не рекомендуется, а так же рассказывает о других условиях ЧС.


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URL: https://www.vb.kg/386366
Теги:
правительство, чрезвычайные ситуации, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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