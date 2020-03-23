Гол в свои ворота от Кожобека Рыспаева

Две недели назад депутат ЖК Кожобек Рыспаев раскритиковал Федерацию хоккея с шайбой (ФХШ)за то, что ее руководители приглашают в сборную Кыргызстана много иностранных игроков и не дают возможности развиваться местным ледовым рыцарям. Более того, Рыспаев призвал расследовать деятельность ФХШ на предмет лоббирования в национальную хоккейную дружину легионеров.

Эти высказывания, если честно, задели за живое. Уважаемый представитель кыргызской элиты (именно так недавно Рыспаев назвал депутатов, а следовательно, и самого себя) бесконечно далек от проблем отечественного хоккея. Он, наверное, и не знает, с какими трудностями сталкивается ФХШ.

Еще пять лет назад в чемпионате КР участвовало семь команд. Помнится, в 2017 году побеседовал с одним из игроков команды Кочкорского района. Хоккеист признался, что они тренируются на замерзшем озере в свободное от работы время, а вместо защитной амуниции на этом парне были надеты только две теплые зимние рубашки да шлем:

- Я смог найти деньги на коньки и клюшки, друг подарил шлем, поэтому, когда шайба летит в меня, стараюсь от нее уворачиваться.

Да и хоккеисты других команд были экипированы примерно так же. На тот турнир в Бишкеке многие дружины приезжали на свои собственные деньги, жили на квартирах у знакомых и друзей. Но тогда они были полны энтузиазма, верили в развитие кыргызстанского хоккея.

А в нынешнем чемпионате Кыргызстана приняли участие только три команды. Наверное, иссяк энтузиазм у наших ледовых рыцарей, да и денег у них банально стало не хватать для участия в чемпионате. Времена–то в стране становятся с каждым годом все суровее.

Тогда, семь лет назад, за золотые медали первенства сражались достаточно сильные команды: "Хан–Тенгри", "Горняк", "Бишкекские барсы", "Локомотив". Цвета этих дружин защищали в основном взрослые мужики, которые играли в молодости в хоккей в различных любительских клубах России и Казахстана, а потом переехали в Кыргызстан. Они могли себе позволить купить защитную амуницию, которая стоит в среднем тысячу долларов, игровую форму, платить вступительные взносы за участие в чемпионате и за аренду катка.

Но сегодня, видно, ветеранам–хоккеистам уже тяжело выходить на лед, а потому все их команды расформировались.

Рыспаев, возможно, не в курсе, что у нас была самобытная команда "Эркин–Фарм" из Джумгальского района, года три активно выступала в национальном первенстве команда из Чолпон–Аты. Но энтузиазм не может быть вечным. Из–за отсутствия поддержки и эти самобытные дружины давно распались.

Убежден, многие наши парламентарии никогда не присутствовали на хоккейных матчах, а потому понятия не имеют, почему этот вид спорта у нас развивается с большим трудом.

Да, в Бишкеке есть несколько детских и юношеских групп подготовки. Но занятия там платные. Аренда льда на городском катке, оплата тренерам влетает в большую копеечку. По самым скромным подсчетам, каждый родитель должен платить руководителям секции по три тысячи сомов каждый месяц. И это не считая дорогостоящей формы и всевозможных щитков. Все ли папы и мамы могут водить своих чад в хоккейные группы подготовки? А спортивные таланты почему–то чаще всего растут в бедных семьях.

Впрочем, и в наших детских секциях воспитываются неплохие хоккеисты. Но самые способные из них потом уезжают в спортшколы России и Казахстана. Где они у нас будут выступать? В любительских коллективах? Но такая перспектива им не подходит. Менее способные ребята просто расстаются со своим спортивным увлечением.

И где, скажите, уважаемый депутат Рыспаев, при таком раскладе найти талантливых хоккеистов, которые могли бы с честью защищать флаг Кыргызстана на международной арене. Нет у нас своих Овечкиных, Малкиных, Буре. Если честно - и не будет. Пока в команды не придут надежные спонсоры, а детскому хоккею не окажет помощь родное государство.

В принципе президент ФХШ Анвар Оморканов мог позвать в сборную хоккеистов, выступающих в доморощенных командах Нарына, Кочкорки. И получился бы в результате полный конфуз. Потому что в командах Кувейта, Малайзии, Китайского Тайбэя играют выпускники местных школ, в которых хоккейную науку им преподают специалисты из Европы.

Поэтому Анвар Оморканов и сделал ставку на легионеров. Вернее, даже не так. Сначала он заключил договор о сотрудничестве с президентом Федерации хоккея РФ Владиславом Третьяком. Знаменитый в прошлом голкипер снабжает кыргызстанских тренеров методической литературой, периодически командирует в Бишкек опытных специалистов по хоккею. Разве это плохо?

Да, в составе нашей команды выступает немало хоккеистов из РФ. Но все они получили кыргызское гражданство, а по уровню своего мастерства заметно превосходят наших игроков. Например, Александр Титов на прошлогодних отборочных играх чемпионата мира IV дивизиона забрасывал в каждом матче в ворота соперников по пять–шесть шайб.

Ну так растите собственных форвардов, помогайте отечественному хоккею и всему нашему горемычному спорту. Вот где проявляется настоящий патриотизм, а не в брюзжании по поводу "зажима местных хоккеистов".

Уверен, Анвар Оморканов сделал ставку на легионеров еще для того, чтобы они своими победами в сборной Кыргызстана обратили внимание властей, в том числе и депутатов Жогорку Кенеша, на проблемы хоккея. У нас ведь победителей любят...