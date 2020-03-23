Введены новые правила въезда иностранцев в Кыргызстан

В Кыргызстане введены новые правила въезда на территорию Кыргызстана граждан иностранных государств. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В соответствии с распоряжением Правительства от 22 марта 2020 года ограничен въезд для граждан иностранных государств либо лиц без гражданства, являющимися членами семей граждан Кыргызской Республики или имеющих постоянный вид на жительство Кыргызской Республики, также временно ограничены во въезде в страну, до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Напомним, с 22 марта в Кыргызстане введен режим ЧС в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.