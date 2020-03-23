На санитарно-карантинном посту в Киргшелке километровая пробка (видео)

На санитарно-карантинном посту в селе Киргшелк Чуйской области с самого утра образовалась километровая пробка. В ней стоят не только частные легковые автомобили, но и маршрутные такси. К слову, маршруты пригородного сообщения пока еще функционируют в нормальном режиме.

Все выезжающие с Чуйской области в сторону столицы проверяются тепловизором на наличие температуры одним сотрудником, одетым в одноразовые средства индивидуальной защиты.

У граждан не интересуются по каким причинам они едут в Бишкек, большинство из них сами сообщают, что спешат на работу.

От редакции напомним, что со вчерашнего дня по Кыргызстану в семи областях установлены 14 санитарно-карантинных постов. В Чуйской области их пять – "Сосновка", "Маловодное", "Киргшелк", "Ак-Жол", "Алматинская-объездная".

Четыре поста в Ошской области - села Жапалак, Мады Кара-Сууйского района, село Фуркат, село Ана-Кызыл Узгенского района.

По одному посту в Баткенской (в селе Караван), в Джалал-Абадской (Чычкан), в Таласской (в селе Копүро-Базар Таласского района), в Нарынской (Сары-Чат Кочкорского района), в Иссык-Кульской (Кувакы) областях.

Санитарно-карантинные посты работают в круглосуточном режиме, в две смены. Здесь, по информации Республиканского штаба по COVID-19, должны дежурить сотрудники МЧС, МВД, Минздрава и представители местных органов власти.