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Азимжан Аскаров подал в суд на правительство Кыргызстана

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- Екатерина Улитина
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В Межрайонном суде города Бишкек 30 марта состоится предварительное заседание по рассмотрению административного иска Азимжана Аскарова к правительству Кыргызской Республики. Об этом сообщает правозащитное движение "Бир Дуйно Кыргызстан".

Ранее комитет ООН по правам человека признал нарушения Кыргызстана по ряду статей Международного пакта о гражданских и политических правах. Комитет считает, что к Аскарову были применены пытки, жестокие, бесчеловечные и унижающему достоинство обращения.

В связи с тем, что Кыргызстан не исполняет постановления комитета ООН, Азимжан Аскаров обратился в суд. В своем административном иске он просит суд признать недействительными действия правительства по обеспечению исполнения соображения комитета ООН по правам Человека по его делу.

Также он просит суд обязать правительство, обеспечить выполнение вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика.

Напомним, Азимжан Аскаров приговорен к пожизненному сроку за убийство милиционера Мыктыбека Сулайманова. В ходе погромов в 2010 году на юге страны Сулайманова сожгли заживо. Азимжан Аскаров себя виновным так и не признал и считает, что его приговор - это попытка властей прекратить его правозащитную деятельность.


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URL: https://www.vb.kg/386380
Теги:
Азимжан Аскаров, Верховный суд, пытки, суд, Кыргызстан, ООН
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