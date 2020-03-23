Госкомиссия: К малому хаджу муфтият и госорганы отношения не имеют

В свете последних событий, когда выяснилось, что большая часть зараженных коронавирусом кыргызстанцев побывали на малом хадже в Саудовской Аравии, появилось много претензий в адрес муфтията и госорганов. В частности, некоторые граждане стали задавать вопрос, почему ДУМК позволил им поехать в Мекку. Пояснение по этому поводу дала Госкомиссия по делам религии при ПКР.

По данным госагентства, паломничество в Мекку делится на два вида: хадж и умра (малый хадж).

- Что касается обычного хаджа, то каждой стране дается определенная квота от Саудовской Аравии, по которой граждане встают в электронную очередь. В Кыргызстане осуществляют весь этот процесс ДУМК под контролем госорганов. Специально для хаджа организуется тендер среди авиакомпаний для предоставления своих услуг. То есть на обычный хадж люди отправляются в определенное время, определенным количеством и черех определенную авиакомпанию, - рассказали в ведомстве.

Умра (малый хадж) же подразумевает под собой посещение Мекки в любое время в качестве туриста.

- Таким образом в обычное время частные туристические фирмы организуют поездки в Саудовскую Аравию. ДУМК или госорганы не имеют к этому отношения. В настоящее время в Кыргызстане функционируют более 10 фирм, которые организуют малые хаджи.

В госагенстве по делам религии отметили, что с 9 по 31 марта 2020 года в Кыргызстан вернулось более 700 граждан, которые поехали на малый хадж, воспользовавшись услугами коммерческих фирм.

При это трое из них остались в Саудовской Аравии по состоянию здоровья.