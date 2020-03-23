Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Госкомиссия: К малому хаджу муфтият и госорганы отношения не имеют

297  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В свете последних событий, когда выяснилось, что большая часть зараженных коронавирусом кыргызстанцев побывали на малом хадже в Саудовской Аравии, появилось много претензий в адрес муфтията и госорганов. В частности, некоторые граждане стали задавать вопрос, почему ДУМК позволил им поехать в Мекку. Пояснение по этому поводу дала Госкомиссия по делам религии при ПКР.

По данным госагентства, паломничество в Мекку делится на два вида: хадж и умра (малый хадж).

- Что касается обычного хаджа, то каждой стране дается определенная квота от Саудовской Аравии, по которой граждане встают в электронную очередь. В Кыргызстане осуществляют весь этот процесс ДУМК под контролем госорганов. Специально для хаджа организуется тендер среди авиакомпаний для предоставления своих услуг. То есть на обычный хадж люди отправляются в определенное время, определенным количеством и черех определенную авиакомпанию, - рассказали в ведомстве.

Умра (малый хадж) же подразумевает под собой посещение Мекки в любое время в качестве туриста.

- Таким образом в обычное время частные туристические фирмы организуют поездки в Саудовскую Аравию. ДУМК или госорганы не имеют к этому отношения. В настоящее время в Кыргызстане функционируют более 10 фирм, которые организуют малые хаджи.

В госагенстве по делам религии отметили, что с 9 по 31 марта 2020 года в Кыргызстан вернулось более 700 граждан, которые поехали на малый хадж, воспользовавшись услугами коммерческих фирм.

При это трое из них остались в Саудовской Аравии по состоянию здоровья.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386381
Теги:
Госкомиссия по делам религий, хадж, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  