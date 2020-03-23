Кыргызстан объединяется со странами СНГ в борьбе с коронавирусом

Государства СНГ объединят усилия в противодействии коронавирусу. Это было подчеркнуто во время внеоочередного заседания Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.

В заседании, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие специалисты Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи и Исполнительного комитета Содружества. Как рассказали в Исполкоме СНГ, члены Совета обсудили эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся на территориях этих стран и в мире по COVID-19. И обменялись опытом диагностики, профилактики и лечения данного заболевания.

Отмечено, что на сегодняшний день практически во всех странах Содружества, за исключением Таджикистана и Туркменистана, имеются подтвержденные случаи заболевания коронавирусом. В данный момент в рамках Содружества разрабатываются соглашение о сотрудничестве по реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, положения о необходимом информационном взаимообмене и о базовой организации по мониторингу, оперативному оповещению и совместному реагированию на такие ЧС. Также будет активизирована работа над документами в области санитарной охраны территорий.

Учитывая масштабное распространение новой коронавирусной инфекции, участники заседания подчеркнули важность проведения против нее согласованных действий. При этом, как подчеркнуто, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо учитывать гуманитарные аспекты, включая оказание всемерного содействия по возвращению граждан стран СНГ на родину.

При выработке согласованных действий по противодействию распространению нового коронавируса полезным назван опыт взаимодействия государств Содружества в борьбе с эпидемией птичьего гриппа в начале 2000-х годов. Также отмечена важность разработки соответствующей программы совместных мер по борьбе с COVID-19.

Следующее заседание Координационного Совета решено провести в апреле.