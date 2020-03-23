Врачи, работающие в карантине: Мы стараемся себя защитить как можем (видео)

Медики, работающие в отеле Ак-Кеме, где на карантине находятся граждане, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, заверили, что они обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. В подтверждение врачи записали видеобращение. Его опубликовала ведущая и общественный деятель Ассоль Молдокматова.

Врачи на записи говорят, что работают в обсервации в отеле Ак-Кеме.

"Как видите мы снабжены всеми средствами индивидуальной защиты. Наше состояние стабильное, но мы стараемся себя защитить как можем", - говорят врачи.

Ранее в социальных сетях появились сообщения от медиков, в которых они жаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты для работы врачей в условиях эпидемии.

Напомним, в Кыргызстане введен режим ЧС в связи с распространением коронавирусной инфекции. На сегодня заражены 14 человек в Джалал-Абадской, ошской, Баткенской областях и в городе Бишкек. Под наблюдением врачей находятся более 2 тысяч человек, которые контактировали с заразившимися.