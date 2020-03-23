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Добыча золота поможет Кыргызстану снизить влияние внешних шоков

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- Евгений Денисенко
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Кыргызстан может извлечь дополнительные выгоды из-за увеличения мирового спроса на золото. Об этом говорится в докладе Евразийского банка развития "Каналы и масштаб влияния внешних шоков на экономики стран-участниц ЕАБР".

Как отмечается в докладе, трансмиссия шока на мировом рынке нефти в экономики этих государств (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) является неоднородной. А влияние внешних шоков финансового характера различается в зависимости от степени интеграции данных государств в мировую финансовую систему.

При этом все они, за исключением РФ, являются чистыми заемщиками на мировых финансовых рынках. И внешние обязательства преимущественно формируются за счет задолженности перед прямыми иностранными инвесторами либо кредитов и займов. В Армении, Кыргызстане и Таджикистане привлечение внешних заимствований производится преимущественно государственным сектором, в том числе посредством сравнительно дешевых долгосрочных кредитов международных институтов развития. В этой связи шоки на глобальных финансовых рынках оказывают ограниченное воздействие на экономики указанных государств.

Вместе с тем, экономики Армении, Кыргызстана и Таджикистана подвержены воздействию колебаний цен и спроса на биржевые товары. В экономическом развитии Кыргызстана важная роль принадлежит индустрии золота. Производство драгоценного металла является крупнейшей отраслью промышленности, а на поставки золота за рубеж приходится около 40 процентов экспорта страны.

Большая роль биржевых товаров в экономиках трех перечисленных стран может обусловливать наличие опосредованного эффекта внешних шоков (в том числе нефтяных цен) на макропоказатели республик через их влияние на цены базовых и драгоценных металлов, отмечают аналитики ЕАБР.


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URL: https://www.vb.kg/386388
Теги:
золото, Кыргызстан
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