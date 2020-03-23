Президент перечислил месячную зарплату в фонд борьбы с коронавирусом

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков перечислил свою месячную зарплату в размере 53 тысячи сомов в Фонд по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов КР.

На счету, открытом для сбора средств поступило 5 млн 294 тысячи 358 сомов.

Кроме президента счет пополнили политик Омурбек Бабанов - 3 млн сомов, ОсОО "Беш Сары", фирма депутата Камчыбека Жолдошбаева - 1 млн сомов, ОсОО "Неман-Фарм" - 900 тысяч сомов, ОсОО "Лекарь" - 300 тысяч сомов, Международный деловой совет - 21 358 сомов, Алмамбет Шыкмаматов и Самсаалы Четимбаев - по 10 тысяч сомов.

Напомним, в Кыргызстане выявлено 14 случаев заражения коронавирусом.

Счет для мер по борьбе с коронавирусом № 4402011000101373 "Министерство здравоохранения Кыргызской Республики – мероприятия по коронавирусу", БИК 440001.

Справки по телефонам:

Тургунбаева Насипкан Сонунбековна, 0312 623745 (раб.), 0772 899803 (моб.)

Ташиева Замира Кулназаровна, 0312 620359 (раб.), 0555 922755 (моб.)

Тоялиев Самат Бейшенбекович, тел.: 0312 626580 (раб.), 0702 764418 (моб.)

Бактыбеков Данияр Бактыбекович, 0312 623745 (раб.), 0550 630900 (моб.)