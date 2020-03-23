Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Президент перечислил месячную зарплату в фонд борьбы с коронавирусом

128  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков перечислил свою месячную зарплату в размере 53 тысячи сомов в Фонд по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов КР.

На счету, открытом для сбора средств поступило 5 млн 294 тысячи 358 сомов.

Кроме президента счет пополнили политик Омурбек Бабанов - 3 млн сомов, ОсОО "Беш Сары", фирма депутата Камчыбека Жолдошбаева - 1 млн сомов, ОсОО "Неман-Фарм" - 900 тысяч сомов, ОсОО "Лекарь" - 300 тысяч сомов, Международный деловой совет - 21 358 сомов, Алмамбет Шыкмаматов и Самсаалы Четимбаев - по 10 тысяч сомов.

Напомним, в Кыргызстане выявлено 14 случаев заражения коронавирусом.

Счет для мер по борьбе с коронавирусом № 4402011000101373 "Министерство здравоохранения Кыргызской Республики – мероприятия по коронавирусу", БИК 440001.

Справки по телефонам:

Тургунбаева Насипкан Сонунбековна, 0312 623745 (раб.), 0772 899803 (моб.) 

Ташиева Замира Кулназаровна, 0312 620359 (раб.), 0555 922755 (моб.)

Тоялиев Самат Бейшенбекович, тел.: 0312 626580 (раб.), 0702 764418 (моб.)  

Бактыбеков Данияр Бактыбекович, 0312 623745 (раб.), 0550 630900 (моб.)


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386390
Теги:
Минздрав, президент, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  