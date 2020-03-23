Правительство разрабатывает систему льгот по оплате коммунальных услуг

Правительство рассмотрит вопрос о предоставлении льгот для населения по оплате коммунальных услуг. Об этом сегодня, 23 марта, сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев в ходе брифинга в правительстве.

- Вопрос о коммунальных платежах стоит на повестке дня правительства. Как минимум речь идет об отсрочке платежей на определенный срок. Надо понимать, что льготы для населения не должны отразиться на работе коммунальных служб и компаний в секторе энергетике, - сказал Эркин Асрандиев.

Напомним, в Кыргызстане с 22 марта введен режим ЧС в связи с распространением коронавирусной инфекции. Многие компании, особенно в сфере досуга и услуг были закрыты, тысячи людей временно остались без работы. В связи с этим, звучали призывы освободить людей от оплаты коммунальных услуг.