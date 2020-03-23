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Кыргызстанцы в Москве помогают соотечественникам в аэропортах

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- Евгений Денисенко
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На помощь гражданам Кыргызстана, ожидающим в московских аэропортах вылета на родину, пришли представители местной кыргызской диаспоры. Они обеспечивают соотечественников питанием, некоторым предоставляют на период ожидания помещение для отдыха.

Так произошло, в частности, с несколькими десятками кыргызстанцев, сидящих на чемоданах в столичном аэропорту "Жуковский".

"Закрытие Россией границ из-за распространения коронавируса застало врасплох и наших сограждан, находящихся здесь. Многие вынуждены срочно менять планы, стремятся отправиться домой. Но это сильно затруднилось в связи с временным прекращением Россией железнодорожного и авиационного сообщения с различными странами, включая Кыргызстан. Оставшаяся возможность – улететь самолетом, хотя и авиасообщение резко сократилось. Поэтому людям приходится подолгу ждать своего вылета. Общественные организации кыргызской диаспоры стараются в такой ситуации помочь, чем могут", - говорит руководитель ОО "Джалал-Абад" Улаш Кошматов.

Как рассказал он, застрявшим в аэропортах соотечественникам привозятся приготовленное самими же соотечественниками в Москве горячее питание - первое, второе, в том числе плов, хлеб, а также вода, салфетки, все необходимое. Пища доставляется прямо в здание аэропорта.

"В какой-то момент у нас возникли проблемы с такой доставкой. Но мы переговорили с администрацией "Жуковского", все объяснили. Нам пошли навстречу, и мы смогли продолжить", - поделился Кошматов.

По его словам, ожидается, что очередной самолет с кыргызстанцами на борту вылетит из "Жуковского" сегодня. Вчера вечером стало известно, что еще одна группа граждан КР задержалась в транзитной зоне в "Шереметьево". "Если не улетят, постараемся помочь и им. Связываемся с соотечественниками по мобильным телефонам, готовы оказать поддержку всем, кому необходимо", - подчеркнул руководитель "Джалал-Абада".


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URL: https://www.vb.kg/386397
Теги:
аэропорт, миграция, Москва, Помощь, коронавирус
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