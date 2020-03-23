Экономический кризис в Кыргызстане. Что будет с бюджетниками и бизнесом

Правительство разрабатывает план антикризисных мероприятий, которые поддержат экономику страны. Об этом сообщил на брифинге в правительстве 23 марта вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.
Пока в правительстве не подсчитали сколько точно потеряет бюджет из-за из-за мер, принятых правительством для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Однако, ясно, что налоговая и таможенная службы потеряют миллионы сомов из-за закрытых границ и остановки работы рынков, кафе, ресторанов и клубов. Тем временем, траты государства на борьбу с пандемией растут. По данным штаба, из бюджета на борьбу с коронавирусом выделено 1,6 млрд сомов.
Бюджетники и пенсионеры
Эркин Асрандиев пообещал, что государство, несмотря на кризис, будет вовремя и в полном объеме исполнять свои социальные обязательства перед бюджетниками, пенсионерами и получателями госпособий.
Надо сказать, что именно эта часть населения острее почувствует последствия от роста курса доллара и последующей за этим инфляции. Уже сейчас в магазинах дорожают товары первой необходимости. Однако, рассчитывать на индексацию пенсий и зарплат в нынешней ситуации не приходится.
Бизнес
В правительстве в рамках антикризисного плана рассматривает возможность введения налоговых каникул для бизнесменов.
- Будет решен вопрос переноса сроков сдачи налоговой декларации и отчетности. Мы планируем продлить мораторий на проверку субъектов предпринимательства еще на один год, - сказал Асрандиев.
При этом, он подчеркнул, что разрабатывая систему льгот для бизнеса, будут учитывать социальные обязательства государства, то есть отчисления в Соцфонд останутся, в любом случае.
Правительство в режиме экономии
Правительство сократило свои расходы. Кабинет министров отменил зарубежные командировки чиновников. Ведомства отказались от покупки автотранспортных средств, недвижимости и других товаров.
Заграница нам поможет
Правительство обратилось к международным донорам с просьбой оказать Кыргызстану поддержку в это не простое время.
Ведутся расчеты денежных средств, которые необходимы для поддержки бизнеса и востановления экономики. Все документу будут переданы иностранным донорам. Но, каким будет ответ пока неизвестно, - сказал Асрандиев.
Напомним, в Кыргызстане зарегестрированы 14 случаев заражения коронавирусом. 22 марта правительство объявило в стране режим ЧС.