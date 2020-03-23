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Экономический кризис в Кыргызстане. Что будет с бюджетниками и бизнесом

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- Екатерина Улитина
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Правительство разрабатывает план антикризисных мероприятий, которые поддержат экономику страны. Об этом сообщил на брифинге в правительстве 23 марта вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Пока в правительстве не подсчитали сколько точно потеряет бюджет из-за из-за мер, принятых правительством для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Однако, ясно, что налоговая и таможенная службы потеряют миллионы сомов из-за закрытых границ и остановки работы рынков, кафе, ресторанов и клубов. Тем временем, траты государства на борьбу с пандемией растут. По данным штаба, из бюджета на борьбу с коронавирусом выделено 1,6 млрд сомов.

Бюджетники и пенсионеры

Эркин Асрандиев пообещал, что государство, несмотря на кризис, будет вовремя и в полном объеме исполнять свои социальные обязательства перед бюджетниками, пенсионерами и получателями госпособий.

Надо сказать, что именно эта часть населения острее почувствует последствия от роста курса доллара и последующей за этим инфляции. Уже сейчас в магазинах дорожают товары первой необходимости. Однако, рассчитывать на индексацию пенсий и зарплат в нынешней ситуации не приходится.

Бизнес

В правительстве в рамках антикризисного плана рассматривает возможность введения налоговых каникул для бизнесменов.

- Будет решен вопрос переноса сроков сдачи налоговой декларации и отчетности. Мы планируем продлить мораторий на проверку субъектов предпринимательства еще на один год, - сказал Асрандиев.

При этом, он подчеркнул, что разрабатывая систему льгот для бизнеса, будут учитывать социальные обязательства государства, то есть отчисления в Соцфонд останутся, в любом случае.

Правительство в режиме экономии

Правительство сократило свои расходы. Кабинет министров отменил зарубежные командировки чиновников. Ведомства отказались от покупки автотранспортных средств, недвижимости и других товаров.

Заграница нам поможет

Правительство обратилось к международным донорам с просьбой оказать Кыргызстану поддержку в это не простое время.

Ведутся расчеты денежных средств, которые необходимы для поддержки бизнеса и востановления экономики. Все документу будут переданы иностранным донорам. Но, каким будет ответ пока неизвестно, - сказал Асрандиев.

Напомним, в Кыргызстане зарегестрированы 14 случаев заражения коронавирусом. 22 марта правительство объявило в стране режим ЧС.


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URL: https://www.vb.kg/386398
Теги:
бизнес, бюджет, пенсии, правительство, Кыргызстан, экономика, учителя, врачи, Эркин Асрандиев, коронавирус
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