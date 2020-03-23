Неизвестный собирает использованные медицинские маски (видео)

Телеграм-канал "Дикая Азия" поделился видео, в котором неизвестный мужчина собирает в мусоре использованные медицинские маски. Затем он их аккуратно стряхивает и складывает в пакет. Правда, неясно о какой стране идет речь на видео. Судя по голосу за кадром, возможно, действие происходит в соседней республике.

- Уважаемые люди, просьба всех после использования одноразовой маски, перед выбрасыванием в мусор, обязательно порежьте или испортите внешний вид маски. Появились нелюди, которые собирают и реализовывают б/у маски. Будьте бдительны! – пишет канал.