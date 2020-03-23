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Неизвестный собирает использованные медицинские маски (видео)

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- Виктория Гунгер
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Телеграм-канал "Дикая Азия" поделился видео, в котором неизвестный мужчина собирает в мусоре использованные медицинские маски. Затем он их аккуратно стряхивает и складывает в пакет. Правда, неясно о какой стране идет речь на видео. Судя по голосу за кадром, возможно, действие происходит в соседней республике.

- Уважаемые люди, просьба всех после использования одноразовой маски, перед выбрасыванием в мусор, обязательно порежьте или испортите внешний вид маски. Появились нелюди, которые собирают и реализовывают б/у маски. Будьте бдительны! – пишет канал.


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URL: https://www.vb.kg/386399
Теги:
торговля, медицина, уголовное дело, коронавирус
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